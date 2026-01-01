Roma inizio 2026 complicato | virus a Trigoria e vigilia in emergenza
All'inizio del 2026, la Roma affronta una sfida inaspettata che riguarda più la salute dei propri giocatori che le strategie di gioco. A Trigoria, un'improvvisa ondata influenzale ha coinvolto alcuni membri del team, mettendo sotto pressione la preparazione in vista delle prossime partite. Questo scenario di emergenza richiede attenzione e adattamento, in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza.
Il 2026 della Roma si apre con un imprevisto che non riguarda schemi, mercato o scelte tattiche. A Trigoria, infatti, l’attenzione dello staff si è spostata improvvisamente dall’erba dei campi all’infermeria, dove una ondata influenzale sta complicando la preparazione in vista di uno degli appuntamenti più delicati del calendario. A due giorni dalla trasferta di Bergamo contro l’ Atalanta, la squadra giallorossa si ritrova a fare i conti con una serie di defezioni che rischiano di incidere sulle rotazioni e sull’approccio alla gara. Trigoria sotto osservazione: emergenza silenziosa. Il virus ha iniziato a circolare già nelle ultime 48 ore, costringendo lo staff medico a monitorare quotidianamente la situazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
