Pipistrelli allevamenti suini e virus | il complicato intreccio al centro di una ricerca dell' Izsve
I pipistrelli, o chirotteri, sono riconosciuti come serbatoi naturali di diversi coronavirus (CoV), da alcuni dei quali potrebbero essersi evolute specie virali pericolose per l’uomo e per gli animali domestici, come il SARS-CoV-2 o il virus della diarrea epidemica nel suino. Tuttavia, le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
