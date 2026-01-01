Roma Atalanta prossimo step | domani la conferenza stampa di Gasperini

Domani si terrà la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, in vista della prossima sfida contro la Roma. Dopo un 2025 ricco di eventi e risultati, entrambe le squadre si preparano a un nuovo importante confronto. Questa occasione offrirà spunti sulle strategie e le aspettative per la partita, in un contesto di equilibrio e attenzione, senza enfasi o sensazionalismi.

Lasciato ormai alle spalle il 2025, la Roma guarda avanti con l'obiettivo di provare a ripetere i grandi risultati ottenuti nell'anno appena passato. Per partire con il piede giusto servirà subito una grande prestazione in un match che si preannuncia tutt'altro che semplice. Sabato 3 gennaio i giallorossi affronteranno l'Atalanta nella diciottesima giornata di Serie A, con fischio d'inizio fissato per le 20.45 al Gewiss Stadium. Una sfida che avrà un sapore particolare per Gian Piero Gasperini, che si scontrerà con il proprio recente passato, che gli ha regalato grandi soddisfazioni. Il tecnico piemontese cercherà di fare uno sgarbo ai proprio ex tifosi, con la Roma ha bisogno dei tre punti per continuare la sua marcia in zona Champions League.

