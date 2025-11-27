Accusa il medico che lo sta visitando di essere poco professionale e lo prende a pugni | 24enne denunciato

Il 24enne era andato in ospedale a Como dopo un incidente con il monopattino. Durante la visita, avrebbe preso a pugni e spintoni il medico accusandolo di essere "poco professionale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Accusa il medico che lo sta visitando di essere “poco professionale” e lo prende a pugni: 24enne denunciato - Durante la visita, avrebbe preso a pugni e spintoni il medico accusandolo di essere “poco professionale”. Riporta fanpage.it

Aggredisce il medico che lo sta visitando in ospedale,denunciato

Aggredisce il medico che lo sta visitando in ospedale, denunciato - E' accaduto la scorsa notte nel pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, ... rainews.it scrive