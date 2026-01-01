Riminese tra i dispersi di Cras-Montana poi arriva la conferma | Tranquilli sto bene

Rimini, 1 gennaio 2025 – Dopo giorni di incertezza, è stata confermata la posizione di un riminese tra i dispersi di Cras-Montana. La famiglia ha ricevuto rassicurazioni, portando sollievo tra coloro che attendevano notizie. La vicenda ha evidenziato le difficoltà nel reperire informazioni certe in situazioni di emergenza, sottolineando l’importanza di sistemi più efficaci di comunicazione e coordinamento.

Rimini, 1 gennaio 2025 – Ore interminabili di angoscia, nomi che compaiono e scompaiono da elenchi ancora frammentari, telefoni che squillano a vuoto mentre le famiglie, dall'Italia e dall'estero, cercano disperatamente risposte. È il drammatico bilancio umano delle prime ore successive alla strage di Capodanno a Crans-Montana, la località sciistica svizzera sconvolta da una violentissima esplosione che ha devastato il bar Le Constellation durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Almeno 47 le vittime accertate, oltre un centinaio i feriti, molti dei quali giovanissimi. Giovanni Tamburi disperso a Crans-Montana, l'appello della mamma del 16enne: "Aiutatemi a trovarlo" Giovanni Raggini era nell'elenco provvisorio dei dispersi.

Crans Montana, esplosione in un bar in Svizzera: almeno 47 morti e 115 feriti, 6 italiani dispersi e 13 in ospedale. Tajani domani sul posto - Un'esplosione si è verificata nella stazione sciistica di Crans- corriereadriatico.it

L'inferno di Crans Montana: 47 morti, 115 feriti e molti dispersi tra cui 19 italiani. Escluso il dolo, ma l'unica via d'uscita dal seminterrato era "una scala angusta" - Un bilancio tragico di 47 morti, di cui molti giovani, e 115 feriti tra cui alcuni gravi, e diverse persone disperse tra cui, stante agli ultimi aggiornamenti, 19 cittadini italiani. ildolomiti.it

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che - al momento - sono 16 gli italiani dispersi nella strage di giovani avvenuta nella notte in un locale di Crans Montana, in Svizzera, dove 47 persone sono morte e altre 100 sono rimaste ferite. Altri 12-15 ital - facebook.com facebook

