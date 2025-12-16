Simone Moro tranquilli sto bene | nessuna operazione al cuore Mi hanno ripulito un’aorta e a giorni torno in Italia

Simone Moro rassicura i suoi follower: sta bene e non è in imminente pericolo. Attraverso un post su Instagram, il noto alpinista conferma di aver subito un intervento per la pulizia dell’aorta e di tornare presto in Italia, a Milano, dove potrà recuperare e riprendersi.

Milano, 16 dicembre 2025 - Simone Moro sta meglio e assicura tutti, amici e sui ammiratori, con un un post su Instagram. Questioni di giorni e tornerà in Italia dove proseguirà le cure. Simone Moro: ora sto bene L’ alpinista di fama mondiale, l’unica persona nella storia ad aver realizzato 4 prime ascensioni invernali assolute su una vetta di 8.000 metri, è ricoverato in ospedale a Katmandu, in Nepal, dopo essersi sentito male venerdì mentre si trovava nella valle del Khumbu per acclimatarsi prima di tentare la salita invernale del Manaslu, l’ottava montagna più alta del mondo, assieme al giovane nepalese Nima Rinji Sherpa e al fotografo polacco Oswald Rodrigo Pereira. Ilgiorno.it

