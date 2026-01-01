Rilancio delle aree montane Monteverde alza la voce | rischio di nuove disuguaglianze territoriali tra Nord e Sud

Il rilancio delle aree montane italiane rappresenta un obiettivo importante per lo sviluppo territoriale. Tuttavia, la recente legge n. 131/2025, adottata a Monteverde, ha sollevato preoccupazioni riguardo a possibili disuguaglianze tra Nord e Sud. Questo provvedimento introduce misure di sostegno, ma anche il rischio di un’esclusione per alcuni comuni, evidenziando le sfide di un intervento che richiede attenzione e equilibrio.

Monteverde, 1 gennaio 2026 – Un importante provvedimento legislativo, la legge n. 1312025, ha introdotto una serie di misure destinate a favorire lo sviluppo delle aree montane italiane, ma ha anche suscitato preoccupazioni per l'effetto di esclusione che potrebbe generare tra i comuni di.

