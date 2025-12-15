La salute delle donne | tra disuguaglianze sociali e nuove prospettive di cura

L'articolo esplora le sfide e le disparità che influenzano la salute delle donne, evidenziando come, nonostante una maggiore longevità, molte percepiscano uno stato di salute meno favorevole. Analizza le differenze sociali e culturali che incidono sulle loro condizioni e le nuove prospettive di cura emergenti nel contesto attuale.

© Lanazione.it - La salute delle donne: tra disuguaglianze sociali e nuove prospettive di cura Pisa, 15 dicembre 2025 - Vivono più a lungo ma con una peggiore percezione della propria salute. Hanno caratteristiche diverse, ma da sempre le loro peculiarità non sono state considerate. A ripercorrere la storia dell’invisibilità delle donne nella medicina e a proporre una prospettiva di genere che tenga presente i fattori socio biografici a favore del diritto all’equità anche in sanità, è il nuovo libro di Rita Biancheri, “La salute delle donne. Il paradosso del genere tra biologia e cultura” (Edizioni ETS, 2025) L’analisi di Biancheri adotta una visione "non neutra”, che segna il passaggio da un approccio biomedico a quello aperto a una prospettiva di genere, dove il concetto di salute è inteso come benessere bio-psicosociale, in cui le conoscenze mediche si integrano con quelle delle scienze umane per riconoscere la persona nella sua interezza. Lanazione.it Le Disuguaglianze di Genere e Digital Divide La salute delle donne: tra disuguaglianze sociali e nuove prospettive di cura - Nel libro “La salute delle donne” la sociologa Rita Biancheri, già docente dell’Università di Pisa, racconta il paradosso del genere nella medicina e invita a ripensare la salute con un approccio mult ... lanazione.it

Le disuguaglianze crescono, a partire da quelle in salute, fermiamo il regionalismo differenziato - Mentre esprimiamo un giudizio positivo sull’entità delle risorse messe a recentemente disposizioni per il rilancio del SSN (20 miliardi in conto capitale con Il PNRR e 2 miliardi di incremento del ... quotidianosanita.it

COMUNICATO – Prevenzione Itinerante Due mesi di viaggio, un’unica missione: la salute delle donne!!! Si è appena concluso un percorso intenso e ricco di umanità: due mesi di prevenzione oncologica itinerante con l’Ambulatorio Mobile Franco Leto – Una - facebook.com facebook