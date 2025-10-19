L' aeroporto d' Abruzzo vola sempre più in alto | a ottobre già superato il record annuale di passeggeri

Nuovo record di passeggeri registrato all’aeroporto d'Abruzzo che il 10 ottobre ha segnato il traguardo dei quasi 875mila passeggeri dall'inizio dell'anno.Il record di passeggeri annuale più alto nella storia dell'aeroporto abruzzese era stato registrato a fine dicembre del 2023 con 872.701. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

