Molina Juve: la società bianconera sta valutando concretamente il suo acquisto, magari con un prestito oneroso fino a giugno. Tutti i dettagli. La Juventus ha riacceso con decisione i fari su Nahuel Molina, l’esterno argentino dell’ Atlético Madrid, che rappresenta una priorità per il rinforzo della fascia destra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Vecchia Signora sta valutando concretamente la possibilità di chiudere l’affare già nella prossima finestra di calciomercato invernale. L’interesse bianconero è alimentato da un dato di fatto: Molina non sta giocando tantissimo con i Colchoneros in questa prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Molina Juve, novità sul futuro dell’argentino: può lasciare l’Atletico Madrid a gennaio, bianconeri in pressing. La possibile formula e i dettagli