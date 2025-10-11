Molina Juve novità sul futuro dell’argentino | può lasciare l’Atletico Madrid a gennaio bianconeri in pressing La possibile formula e i dettagli

Molina Juve: la società bianconera sta valutando concretamente il suo acquisto, magari con un prestito oneroso fino a giugno. Tutti i dettagli. La  Juventus  ha riacceso con decisione i fari su  Nahuel Molina, l’esterno argentino dell’ Atlético Madrid, che rappresenta una priorità per il rinforzo della fascia destra. Secondo quanto riportato dal  Corriere dello Sport, la  Vecchia Signora  sta valutando  concretamente  la possibilità di chiudere l’affare già nella prossima finestra di  calciomercato  invernale. L’interesse bianconero è alimentato da un dato di fatto:  Molina non sta giocando tantissimo  con i  Colchoneros  in questa prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Molina Juve, novità sul futuro dell'argentino: può lasciare l'Atletico Madrid a gennaio, bianconeri in pressing. La possibile formula e i dettagli

