Giovanni Raspadori è vicino alla firma con la Roma, rafforzando la rosa giallorossa in vista delle competizioni europee. L’operazione prevede una trattativa definita tra club, con dettagli economici e modalità di trasferimento ancora da ufficializzare. La cessione rappresenta un elemento importante nella corsa dei capitolini verso obiettivi prestigiosi, mentre si intensificano le sfide tra le principali squadre italiane in ottica qualificazione Champions.

in ottica Champions League. La Roma ha impresso un’accelerata decisiva alla trattativa per Giacomo Raspadori, puntando a chiudere l’operazione in tempi brevissimi per consegnare il rinforzo all’allenatore già nei primi giorni di gennaio. Il club giallorosso ha intensificato i contatti con l’ Atlético Madrid, società che detiene il cartellino dell’attaccante dopo averlo acquistato dal Napoli nell’estate del 2025 per circa 26 milioni di euro. Formula e dettagli economici. Secondo le indiscrezioni di mercato condivise da esperti come Matteo Moretto e Alfredo Pedullà, l’accordo tra i club è ormai a un passo sulla base di un prestito oneroso da circa 2 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Raspadori a un passo dalla Roma: le cifre e la formula dell’operazione. Si rinforza una rivale della Juventus

Leggi anche: Raspadori Roma, fumata bianca sempre più vicina: l’accordo con l’Atletico Madrid sarebbe davvero ad un passo. I dettagli della possibile operazione

Leggi anche: Rinnovo Yildiz Juventus: quale impatto avrebbe a bilancio il maxi-rilancio del club bianconero! Tutte le cifre dell’operazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calciomercato Roma, Zirkzee e Raspadori: Massara è scatenato. Le ultime; Roma, Raspadori ad un passo: le cifre dell'affare con l'Atletico Madrid; Roma, Raspadori si avvicina: le cifre; Raspadori a un passo dalla Roma: colloquio con Simeone e trattativa avanzata.

Raspadori alla Roma, vicino l'accordo con l'Atletico Madrid: ora deve decidere lui - I due club a un passo dalla chiusura sulla base di un prestito con diritto, che diventa obbligo, di riscatto. corrieredellosport.it