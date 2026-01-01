Scopri il programma delle prossime gare di Giada D’Antonio in Nor-Am, in programma nel corso di quattro giorni. La giovane atleta italiana, nota per il suo debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino a Semmering, si prepara a confrontarsi nuovamente sulle piste nordamericane. Questa fase del tour rappresenta un importante banco di prova nel suo percorso di crescita e sviluppo agonistico.

Giada D’Antonio ha avuto modo di mettersi in mostra in occasione del suo debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino, disputando un’ottima metà di prima manche nello slalom di Semmering: scesa con il pettorale numero 70 su una pista decisamente rovinata, la 16enne campana era pienamente in corsa per la qualificazione alla seconda manche, poi una sbavatura tra le buche nel terzo intermedio ha portato all’uscita dal tracciato. L’azzurra ha convinto tra i pali stretti in Austria e ha fatto intendere che siamo di fronte a un talento decisamente brillante, facendo pensare che ci sarebbe stato modo di ammirarla immediatamente nel massimo circuito internazionale itinerante. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando le prossime gare di Giada D’Antonio in Nor-Am? Programma e tour de force in 4 giorni

Leggi anche: Quando le prossime gare di Giada D’Antonio? 4 appuntamenti in 4 giorni: sfida NorAm

Leggi anche: Quando le prossime gare di sci alpino? Gare infrasettimanali a Copper Mountain! Orari, tv, programma, streaming

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Giada D’Antonio si trasferisce in Canada | quattro gare in quattro giorni! Quando scia in Nor-Am Cup | il calendario; LIVE Sci alpino Slalom Semmering 2025 in DIRETTA | la prima volta di Giada D’Antonio! I pettorali di partenza.

Ferrari, Hamilton: "Nessun aggiornamento ad Austin. Guardo alle prossime gare come a dei test" - Reduce da un ottavo posto a Singapore, Lewis Hamilton arriva ad Austin (Texas) moderatamente fiducioso in vista del Gran Premio degli Stati Uniti: "Sicuramente daremo tutto e continueremo a migliorare ... gazzetta.it

Anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato. Catania-Trapani il 6 Febbraio Ecco il calendario aggiornato delle prossime gare del Catania, con anticipi e posticipi ufficiali 5ª giornata di ritorno Sorrento–Catania Sabato 31 gennaio – - facebook.com facebook