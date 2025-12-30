Ponte di Capodanno | il 2 gennaio chiusura di uffici e servizi amministrativi di Ausl e Maggiore

In occasione del Capodanno, gli uffici e i servizi amministrativi dell’Azienda Usl e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma saranno chiusi venerdì 2 gennaio 2026, in concomitanza con la festività del 1° gennaio. Si informa che durante questa giornata non saranno disponibili servizi di front office o supporto amministrativo. La riapertura avverrà regolarmente il giorno seguente, 3 gennaio.

In occasione della festività di giovedì 1 gennaio 2026, gli uffici e servizi amministrativi dell'Azienda Usl e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma resteranno chiusi per l'intera giornata di venerdì 2 gennaio. Sui siti Internet www.ausl.pr.it e www.ao.pr.it sono pubblicate tutte le.

