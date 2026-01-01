Pink in ospedale a Capodanno | intervento urgente al collo fan in apprensione

A Capodanno, Pink ha trascorso la notte in ospedale a causa di un intervento urgente al collo, che ha richiesto un ricovero imprevisto. La cantante statunitense ha affrontato un problema di salute serio, suscitando preoccupazione tra i fan. La situazione rimane sotto controllo, e ulteriori aggiornamenti saranno comunicati appena disponibili.

Un inizio d’anno tutt’altro che festoso per Pink. La cantante statunitense ha trascorso la notte di San Silvestro in ospedale, dove è stata ricoverata d’urgenza a causa di forti dolori al collo. A rassicurare, almeno in parte, i fan è stata lei stessa, che ha condiviso su Instagram una foto dal letto d’ospedale spiegando cosa le è accaduto e perché dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Abituata a collezionare dischi di successo, questa volta Pink dovrà “ aggiungerne ” due in modo decisamente diverso: la popstar ha infatti rivelato che le verranno sostituiti alcuni dischi cervicali. Un’operazione delicata ma necessaria, affrontata con lo spirito combattivo che da sempre la contraddistingue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pink in ospedale a Capodanno: intervento urgente al collo, fan in apprensione Leggi anche: Brigitte Bardot resta ricoverata in ospedale, apprensione dei fan per la dive 91enne Leggi anche: Asportati due rari tumori dal collo, doppio intervento d’eccellenza all’ospedale di Terni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pink in ospedale a Capodanno: intervento urgente al collo, fan in apprensione - La cantante racconta sui social il ricovero con ironia e forza: "Due nuovi dischi cervicali e una cicatrice in più" ... ilgiornale.it

Pink ricoverata e operata d'urgenza a Capodanno: la foto dall'ospedale preoccupa i fan - Di dischi nella sua carriera Pink ne ha venduti tanti, ma questa volta invece di venderli dovrà farseli impiantare. msn.com

