Asportati due rari tumori dal collo doppio intervento d’eccellenza all’ospedale di Terni

Due pazienti con rari tumori dello spazio parafaringeo – una sede profonda del collo, in stretta prossimità con importanti strutture vascolari e nervose – sono stati trattati con successo nella struttura complessa di otorinolaringoiatria dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, guidata dal. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

