Asportati due rari tumori dal collo doppio intervento d’eccellenza all’ospedale di Terni

Ternitoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due pazienti con rari tumori dello spazio parafaringeo – una sede profonda del collo, in stretta prossimità con importanti strutture vascolari e nervose – sono stati trattati con successo nella struttura complessa di otorinolaringoiatria dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, guidata dal. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

asportati due rari tumoriInterventi di eccellenza mininvasivi all'ospedale di Terni - una sede profonda del collo, in stretta prossimità con importanti strutture vascolari e nervose - Segnala ansa.it

asportati due rari tumoriTorino, al Mauriziano un robot asporta un polmone colpito da due tumori - Operazione di quattro ore in modalità “full robotic” dopo chemioterapia e immunoterapia: la paziente è già a casa e in ripresa ... Si legge su giornalelavoce.it

asportati due rari tumoriTumori rari e al colon, il nuovo farmaco «selettivo» che colpisce solo le cellule malate: «Speranza di cura per sostituire la chemioterapia tradizionale» - L'università di Bologna protagonista della ricerca internazionale per sviluppare un farmaco all'avanguardia nell'oncologia di precisione ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Asportati Due Rari Tumori