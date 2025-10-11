Da uno scambio di droga sospetto in stazione a perquisizioni in più abitazioni per tutta l’Umbria | due arresti

Da uno scambio di droga sospetto in stazione a perquisizioni in più abitazioni per tutta l’Umbria con due arresti e una denuncia. Nel pomeriggio di martedì 7 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Terni, in collaborazione con i militari. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: scambio - droga

Scambio di droga in diretta sulle Mura, blitz della polizia: pusher in manette

Scambio di droga al bar: spacciatore di cocaina arrestato a Carlazzo

Scambio di droga davanti ai carabinieri: sequestrato mezzo etto di cocaina

I militari hanno accertato l'effettivo scambio di droga durante un servizio di controllo. L'uomo, senza fissa dimora, è stato denunciato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Vai su Facebook

Scambio sospetto tra scooter e auto, la polizia sequestra 1,5 kg di cocaina - Il passaggio è stato notato da una pattuglia della squadra mobile di Cagliari che ha bloccato l'autista ... Segnala rainews.it