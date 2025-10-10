Due nuove specie sono state scoperte negli abissi dell' Australia uno squalo bioluminescente e un granchio porcellana
Secondo gli esperti, nelle profondità dell'oceano ci sarebbero ancora circa 600 nuove specie in attesa di essere descritte. 🔗 Leggi su Wired.it
