Atteggiamenti persecutori verso una donna | scatta l’ammonimento del Questore

La Polizia di Stato di Frosinone ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo ritenuto responsabile di atti persecutori ai danni di una conoscente. L’intervento rientra nelle attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere portate avanti dalla Divisione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

