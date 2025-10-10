Maignan Juve, l’esperto di mercato fa il punto sul francese: al momento non ci sono contatti, il suo futuro sembra essere in Inghilterra. Un sogno di mercato, una suggestione affascinante, ma al momento nulla di più. L’ipotesi di vedere Mike Maignan alla Juventus a parametro zero nel 2026 si raffredda. A fare il punto sulla situazione del portiere francese è l’esperto di mercato Matteo Moretto, che ha spiegato come, al momento, la pista che porta ai bianconeri non sia affatto calda, con altri campionati in netto vantaggio. Maignan Juve: la verità di Matteo Moretto. Il futuro del portiere del Milan e della nazionale francese è sempre più in bilico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Maignan Juve: stallo totale con il Milan fronte rinnovo, cosa filtra sull'interesse dei bianconeri e sul futuro del portiere. Il punto sul francese