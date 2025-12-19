Mercato Inter per la fascia destra emerge anche l’opzione Dodò | possibile assist in arrivo da Firenze

L’Inter si muove sul mercato di gennaio alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra. Tra i nomi sul tavolo, spicca anche Dodô, attualmente a Firenze, come possibile soluzione per rafforzare il reparto. La società nerazzurra punta a colmare questa lacuna con un acquisto mirato, valutando le opportunità che il mercato offre per rinforzare la rosa e migliorare le possibilità di successo.

Mercato Inter, caccia al nuovo esterno: tra i nomi spunta anche Dodô. Possibile occasione in arrivo direttamente da Firenze L'Inter ha un obiettivo chiaro per il mercato di gennaio: tappare il buco sulla fascia destra. La dirigenza di Viale della Liberazione, con Beppe Marotta e Piero Ausilio al timone, sta passando al setaccio ogni opportunità .

