Mercato Inter per la fascia destra emerge anche l’opzione Dodò | possibile assist in arrivo da Firenze
L’Inter si muove sul mercato di gennaio alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra. Tra i nomi sul tavolo, spicca anche Dodô, attualmente a Firenze, come possibile soluzione per rafforzare il reparto. La società nerazzurra punta a colmare questa lacuna con un acquisto mirato, valutando le opportunità che il mercato offre per rinforzare la rosa e migliorare le possibilità di successo.
Mercato Inter, caccia al nuovo esterno: tra i nomi spunta anche Dodô. Possibile occasione in arrivo direttamente da Firenze L’Inter ha un obiettivo chiaro per il mercato di gennaio: tappare il buco sulla fascia destra. La dirigenza di Viale della Liberazione, con Beppe Marotta e Piero Ausilio al timone, sta passando al setaccio ogni opportunità . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Inter, nella rosa dei nomi per la fascia destra spunta anche quello di Dodò: l’assist può arrivare da…
Leggi anche: Mercato Inter, linea chiara sulla fascia destra: «O Palestra o niente»
VIDEO. Inter, piace Valincic per la fascia destra; Inter, un ex Juventus per la fascia destra? Spunta l’ipotesi Alberto Costa: pro e contro; Inter: tutto su Norton-Cuffy, ma per convincere il Genoa servono 20 milioni; Mercato Inter, l'accelerata di Marotta spiazza la Juve: nerazzurri in pole per il colpo di gennaio.
Mercato Inter, il nuovo acquisto lo può portare… la Supercoppa: di chi si tratta - In casa Inter s'inizia a ragionare sulle mosse del prossimo mercato, importanza alla Supercoppa: attenzione al nome ... spaziointer.it
Mercato Inter, l’accelerata di Marotta spiazza la Juve: nerazzurri in pole per il colpo di gennaio - L’Inter torna sul mercato a gennaio per risolvere i problemi sulla fascia destra: con Dumfries ko e con tempi di recupero ancora da definire, il solo Luis Henrique non basta per la squadra di Cristian ... msn.com
Inter su Palestra, perché vincere la Supercoppa può essere un assist nella trattativa - I primi mesi al Cagliari hanno permesso al ragazzo cresciuto nell'Atalanta di mostrare le sue qualità ed ora. tuttomercatoweb.com
FcInterNews.it. . Viviamo insieme la vigilia di Bologna-Inter, semifinale della Supercoppa Italiana. Le ultimissime di formazione, le parole di Chivu in conferenza e le news di calciomercato. - facebook.com facebook
Mercato #Inter, #Palestra e #Vicario nel mirino: sfida al #Napoli di #Conte per un obiettivo comune x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.