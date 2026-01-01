Le uniche persone dell’anno da premiare sono i soldati ucraini
Le persone dell’anno sono i soldati ucraini, riconosciuti per il loro ruolo nel difendere la sovranità del Paese. Nel frattempo, il Time ha scelto “The Architects of AI” come “Person of the Year” 2025, un premio collettivo che include figure come Sam Altman, Jensen Huang e Elon Musk, evidenziando l’importanza delle innovazioni tecnologiche nel contesto globale.
Il Time ha scelto come “Person of the Year” 2025 “The Architects of AI”: un riconoscimento collettivo che riunisce, tra gli altri, Sam Altman, Jensen Huang, Lisa Su, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Demis Hassabis, Dario Amodei e Fei-Fei Li. Per la rivista, questo gruppo ha incarnato l’anno dell’accelerazione: chi costruisce i modelli (chatbot e Llm), chi fornisce chip e infrastrutture (Gpu e data center), chi orienta ricerca e regole del gioco. Eppure c’è un punto che rischia di perdersi tra tutti questi premi. L’intelligenza artificiale può cambiare i mercati, la scienza, persino il modo in cui lavoriamo; ma senza libertà e democrazia, il suo significato si svuota. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
