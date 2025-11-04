Questi non sono giovani soldati ucraini mandati a morire al fronte | sono streamer russi

Un giovane in lacrime, in uniforme militare, implora aiuto perché essere mandato a morire al fronte. Il video, condiviso con toni drammatici da diversi account social, mostrerebbe un ragazzo ucraino di 23 anni costretto a combattere contro gli invasori russi di Vladimir Putin. In realtà, quel giovane soldato ucraino non esiste: il filmato è stato creato con l’Intelligenza Artificiale sfruttando l’identità di uno streamer russo. Per chi ha fretta. Nel corso dell’invasione russa, in Ucraina non vengono arruolati 23enni.. Il video proviene da un account TikTok che pubblica regolarmente video creati con l’AI. 🔗 Leggi su Open.online

