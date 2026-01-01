Lanciatori di missili camuffate da gru | le immagini che inchiodano la Cina

Recenti immagini circolate online mostrano strutture sospette, apparentemente gru, che potrebbero nascondere l'installazione di lanciatori di missili. Questi scatti hanno suscitato discussioni tra esperti militari e analisti strategici, alimentando dubbi sulla trasparenza delle attività cinesi. La questione solleva interrogativi sulle reali capacità militari e sulle intenzioni del Paese, evidenziando l'importanza di un monitoraggio attento e condiviso a livello internazionale.

Nelle ultime settimane, sul web sono circolate alcune immagini che hanno alimentato un acceso dibattito negli ambienti militari e strategici internazionali. Dopo il caso della presunta nave cargo trasformata in arsenale galleggiante, dalla Cina sono emerse foto di lanciatori mobili di missili balistici intercontinentali camuffati da gru civili prodotte da Zoomlion. Un insieme di segnali che suggerisce una linea sempre più chiara: Pechino punterebbe anche sulla mimetizzazione e sull'ambiguità tra civile e militare come moltiplicatore di potenza. Ecco che cosa sappiamo in merito all'ultimo episodio segnalato.

Armi ipersoniche e lanciatori mobili: la strategia degli Usa per riequilibrare la forza più letale - Missili ipersonici per armare lanciatori mobili che possono essere schierati in ogni angolo del globo. ilgiornale.it

La Russia ha schierato in Bielorussia il sistema missilistico balistico a raggio intermedio Oreshnik, capace di trasportare testate nucleari, secondo quanto annunciato dal ministero della Difesa di Mosca che ha diffuso anche le prime immagini dei lanciatori. I mi x.com

I missili ipersonici Oreshnik schierati da Mosca in Bielorussia sono stati individuati. Merito del professore Jeffrey Lewis del Middlebury Institute of International Studies, in California, e di Decker Eveleth dell’organizzazione di ricerca e analisi CNA in Virginia. Gli - facebook.com facebook

