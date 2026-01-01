L' allarme di Tajani su Crans Montana | Possibili italiani coinvolti situazione caotica

Tajani ha espresso preoccupazione riguardo all’incendio a Crans-Montana, che ha provocato numerose vittime e feriti. L’allarme si concentra anche sulla possibile presenza di cittadini italiani tra i coinvolti. La situazione appare complessa e caotica, con le autorità che stanno investigando sulle cause dell’incendio e sui coinvolgimenti internazionali.

È possibile che ci siano italiani coinvolti nel rogo che nella notte ha devastato un locale notturno a Crans-Montana, in Svizzera, causando circa 40 morti e 100 feriti. Lo ha dichiarato a SkyTg24 il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Temiamo ci siano italiani coinvolti, ci sono dei cognomi italiani" tra i ricoverati "ma potrebbero essere svizzeri del cantone italiano o con cognome italiano", ha affermato il ministro, "speriamo non ci siano italiani tra le vittime". "Ho parlato con tanti genitori in ansia che chiedono notizie di familiari", ha proseguito il vicepremier, "la situazione è caotica, i feriti sono stati portati in vari ospedali della Svizzera e anche la Lombardia ha messo a disposizione i propri ospedali". Secondo il racconto di due giovani francesi le fiamme che hanno devastato il bar nella notte di Capodanno sarebbero partite da candeline accese su bottiglie di champagne.

Crans-Montana, «feriti con gravi ustioni e terapie intensive al completo». Tajani: «Non escludiamo vittime italiane». La polizia cantonale esclude al momento che possa trattarsi di un attacco terroristico, come precisato dalla Procuratrice Generale Beatrice Pilloud: «Un attentato può essere assolutamente escluso».

Svizzera: Tajani, 'non escluso ci siano italiani coinvolti in tragedia Crans-Montana'. "Stiamo seguendo questa vicenda drammatica con la nostra unità di crisi del Ministero degli Esteri, con la nostra ambasciata a Berna e con il Consolato di Ginevra.

