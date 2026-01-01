Italiani coinvolti? Sicuramente | qui sono tutti italiani | il racconto di una testimone di Crans-Montana

Una testimone di Crans-Montana racconta l’intervento notturno, descrivendo un intenso dispiegamento di forze di soccorso. A circa le tre di mattina, ha assistito a un importante intervento con pompieri e ambulanze presenti sul luogo, offrendo una testimonianza diretta degli eventi che si sono svolti in quella notte. Questo resoconto fornisce una prospettiva autentica sulla situazione, evidenziando la presenza di italiani coinvolti.

"Stavo rientrando verso le tre di mattina. Ho visto un grandissimo dispiegamento di forze: pompieri, ambulanze. E poi tant i teli bianchi che venivano portati fuori". Stefania Zaccoli, milanese, è in vacanza a Le Constellation di Crans-Montana, il locale svizzero andato a fuoco la notte di Capodanno. E da lì, con il tono della voce rotto dallo sgomento, taglia corto sul possibile coinvolgimento di italiani nella tragedia: " Qui sono tutti italiani ". Non è escluso, dunque, che possano esserci nostri connazionali tra le vittime. Vittime giovanissime. "C'era anche il figlio di mia cugina in quel locale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Svizzera: Tajani, 'non escluso ci siano italiani coinvolti in tragedia Crans-Montana'

Svizzera: Crans-Montana, Farnesina 'verifiche su eventuale presenza italiani'

