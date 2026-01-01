Ladri tentano irruzione in casa di una famiglia durante il cenone

Durante la serata del 31 dicembre, una banda di ladri ha tentato di introdursi in una abitazione in via Sersale a Casapulla, vicino al Municipio. L’episodio si è verificato durante il cenone di Capodanno, dimostrando come il crimine possa verificarsi in qualsiasi momento, anche nelle festività. La famiglia coinvolta ha segnalato l’accaduto alle autorità, che stanno indagando sull’episodio.

Il crimine non si ferma nemmeno a Capodanno. Nel corso della serata del 31 dicembre una banda di ladri ha tentato di fare irruzione in via Sersale a Casapulla, a due passi dal Municipio.Secondo quanto testimonia una cittadina, la banda di incappucciati, almeno 4 i malfattori entrati in azione.

