Passeggiano sul balcone, del tutto incuranti dei residenti affacciati alle finestre che inveiscono contro di loro. Poi scavalcano la ringhiera, raggiungono la strada con un salto e scappano a.
Qualiano, ladri in azione durante il cenone natalizio messi in fuga dai residenti.
Ladri in azione a #Qualiano: malviventi sorpresi ad arrampicarsi sul balcone di un’abitazione in via di Vittorio durante il cenone natalizio. A metterli in fuga le urla dei residenti - facebook.com facebook
