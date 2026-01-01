La riscossa delle piazze | migliaia ai concerti di Capodanno in Toscana Benvenuto 2026

A Capodanno 2026, le piazze toscane si sono animate con migliaia di partecipanti ai concerti e alle celebrazioni all’aperto organizzate dai Comuni. Un ritorno alla convivialità e alla tradizione, che ha visto coinvolti cittadini e visitatori in un’atmosfera di festa e condivisione. Questa manifestazione segna un importante momento di ripresa e di valorizzazione degli eventi pubblici nel rispetto delle norme vigenti.

Firenze, 1 gennaio 2026 – La riscossa delle piazze: migliaia di persone a Capodanno alle feste all'aperto organizzate dai Comuni. E il benvenuto al 2026 è in musica. Firenze, Siena e Pisa erano tre delle piazze principali, con i concerti rispettivamente di Tiromancino, Irama e Alfa. E la gente ha risposto in massa. Strapiena piazza del Campo a Siena, in cui a presentare era la co conduttrice de La Ruota della Fortuna Samira Lui. Un vero spettacolo il concerto di Irama, con fan arrivati un po' da tutta Italia. Gremita piazza dei Cavalieri a Pisa per il concerto di Alfa. Mentre tantissima gente ha affollato piazza Santa Croce a Firenze dove si sono esibiti i Tiromancino.

