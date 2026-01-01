Juventus al lavoro per rinforzare la rosa

La Juventus sta lavorando per rafforzare la rosa in vista della stagione 2026. La dirigenza ha mostrato interesse per Alexander Sorloth del Villarreal, considerato un’opzione valida per coprire l’assenza di Dusan Vlahovic. L’obiettivo è consolidare la squadra sotto la guida di Luciano Spalletti, mantenendo un approccio attento e mirato alle necessità della squadra.

Juventus, Milan e Fiorentina al lavoro sul mercato di gennaio - Una delle priorità è il terzino destro, dato che Joao Mario è stato bocciato in maniera decisa da Spalletti. sportcafe24.com

Juventus pronta a rinforzare la difesa: nel mirino il giovane inglese Brooke Norton-Cuffy - Cuffy La Juventus sta già programmando il prossimo mercato invernale per rinforzare ... tuttojuve.com

Napoli, gennaio di fuoco: due acquisti subito per salvare la stagione

Juventus-Ottolini: annuncio a ore Identikit, stile di lavoro e motivi della scelta Ds moderno: ContinassaVinovo By il dir @romeoagresti x.com

Juventus al lavoro alla Continassa: il programma dei prossimi due giorni verso il match col Lecce - facebook.com facebook

