Juventus al lavoro per rinforzare la rosa
La Juventus sta lavorando per rafforzare la rosa in vista della stagione 2026. La dirigenza ha mostrato interesse per Alexander Sorloth del Villarreal, considerato un’opzione valida per coprire l’assenza di Dusan Vlahovic. L’obiettivo è consolidare la squadra sotto la guida di Luciano Spalletti, mantenendo un approccio attento e mirato alle necessità della squadra.
Il 2026 si apre con la Juventus già al lavoro per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. La dirigenza ha effettuato un sondaggio concreto per Alexander Sorloth, il centravanti norvegese del Villarreal, visto come soluzione ideale per tamponare l’assenza prolungata di Dusan Vlahovic. Il 30enne, alto 195 cm e autore L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
