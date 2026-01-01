Israele conferma | Fuori 37 Ong da Gaza Lo scontro sulle regole per gli aiuti e il caso della Caritas | quali rischiano lo stop

Israele ha annunciato la sospensione delle attività di 37 organizzazioni umanitarie nella Striscia di Gaza, citando violazioni delle recenti norme sulla sicurezza e la trasparenza. La decisione solleva questioni sul futuro degli aiuti umanitari nella regione e sul rispetto delle regole da parte delle ONG coinvolte. Analizziamo le implicazioni di questa misura e il caso specifico della Caritas.

Israele ha formalizzato lo stop operativo per 37 organizzazioni umanitarie internazionali attive nella Striscia di Gaza, addebitando loro il mancato rispetto delle nuove norme sulla sicurezza e la trasparenza. Il Ministero per gli Affari della Diaspora e la Lotta all’Antisemitismo ha chiarito che la sospensione della licenza riguarda le realtà che non hanno soddisfatto i requisiti richiesti in termini di «standard di sicurezza e trasparenza». Tra le organizzazioni colpite dal provvedimento figura anche Medici Senza Frontiere, che ha lanciato un appello formale alle autorità israeliane per ottenere il permesso di proseguire le attività sia a Gaza che in Cisgiordania durante il 2026. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Gaza, 37 le Ong bloccate da Israele: ecco quali sono Leggi anche: Da Israele ok all'Onu per aiuti a Gaza da domenica. Le Ong: "Manca tutto, fare presto con gli aiuti" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Israele-Gaza, l'Alta Corte blocca i lavori della commissione sul 7 ottobre; Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Gaza, Israele mette al bando 37 ong. La condanna di Ue e Onu. Israele potrebbe riaprire il valico di Rafah. Israele conferma: «Fuori 37 Ong da Gaza». Lo scontro sulle regole per gli aiuti e il caso della Caritas: quali rischiano lo stop - Il governo israeliano si prepara alle prime notifiche di espulsione per diverse organizzazioni umanitarie impegnate nell'assistenza alla popolazione gazawi. open.online Israele conferma il divieto d’accesso a Gaza per 37 ong. Festa di Capodanno per Netanyahu e Trump a Mar-a-Lago - Israele ha confermato il divieto di ingresso nella Striscia di Gaza per 37 importanti organizzazioni internazionali, accusandole di non aver fornito gli elenchi dei propri dipendenti, in base alle nuo ... ilsole24ore.com

Israele conferma il divieto d'accesso a Gaza per 37 ong - Israele ha confermato il divieto di ingresso nella Striscia di Gaza per 37 importanti organizzazioni ... notizie.tiscali.it

MEDIO ORIENTE | Israele ha confermato il divieto di ingresso nella Striscia di Gaza per 37 importanti organizzazioni internazionali, accusandole di non aver fornito gli elenchi dei propri dipendenti, in base alle nuove normative. #ANSA x.com

Spagna, Irlanda e Paesi Bassi hanno annunciato che non parteciperanno alla 70esima edizione di Eurovision Song Contest dopo la dopo che conferma della partecipazione alla competizione di Israele - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.