Il 2026 secondo l’Oroscopo | che anno ci aspetta? Lo dice Barbanera previsioni segno per segno

Il 2026 si presenta come un anno di energia e trasformazione, secondo le previsioni di Barbanera. Attraverso un’analisi segno per segno, si esploreranno le tendenze principali e le possibili influenze che questo nuovo anno porterà, offrendo uno sguardo chiaro e obiettivo sulle opportunità e le sfide che ci attendono.

Firenze, 1 gennaio 2026 – Ma che 2026 ci aspetta? Quali sono le previsioni, segno per segno? Secondo l’interpretazione del leggendario Barbanera, il cielo del 2026 ruota attorno agli elementi di Aria e Fuoco, energie mobili e impetuose che spingono all'azione e al cambiamento. Ma tutte le nuove strade richiedono un dazio. Dobbiamo rischiare, talvolta combattere, e la battaglia è innanzitutto interiore. I nostri avversari sono le abitudini, i soliti modi di pensare, le comodità acquisite. Nei primi mesi dell’anno, Giove in Cancro porta un'energia di conservazione e mantenimento, mentre nella seconda metà dell'anno prevale la forza diretta e innovatrice di Saturno in Ariete, Urano in Gemelli, Giove in Leone e Plutone in Acquario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

