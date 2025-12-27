La star di Harry Potter ha scelto la Vigilia di Natale per tornare ad affacciarsi sui social dopo oltre un anno di lontananza. Lo ha fatto così, senza che nessuno se lo aspettasse, ma con uno scopo ben preciso: lasciare tutti a bocca aperta. Il look di Emma Watson, infatti, è un po’ un ritorno al passato per l’attrice e il post su Instagram – suddiviso in tre – ha scatenato subito una valanga di commenti. La sorpresa dei fan è stata tanta, la gioia ancora di più dal momento che l’attrice non si vede sul grande e piccolo schermo da un bel po’. Il ritorno a sorpresa di Emma Watson sui social. Il ritorno di Emma Watson online è avvenuto in punta di piedi, ma non è certo passato inosservato. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emma Watson irriconoscibile: il ritorno sui social è super glamour

Leggi anche: Emma Marrone bloccata a letto dalla labirintite: l’annuncio sui social

Leggi anche: "Aiuto, ho paura!": il ritorno a casa col cuore in gola che finisce sui social

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Emma Watson irriconoscibile: il ritorno sui social è super glamour - Emma Watson torna sui social con un look inedito e super chic: la foto sorprende i fan e punta di nuovo i riflettori sull’attrice dopo l’addio al cinema ... dilei.it