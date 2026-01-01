Foppolo attesa finita | apre la storica pista nera del Valgussera

A Foppolo, la storica pista nera del Valgussera riapre ufficialmente venerdì 2 gennaio 2026. Situata nell’alta Valle Brembana, questa celebre traccia delle Orobie ha ospitato allenamenti di grandi campioni di sci azzurri. La riapertura rappresenta un momento importante per gli appassionati e gli amanti dello sci alpino, confermando il ruolo di Foppolo come destinazione di rilievo per gli sport invernali.

Foppolo. Da venerdì 2 gennaio 2026 apre, a Foppolo, la storica stazione sciistica dell’alta Valle Brembana, la pista del Valgussera, uno dei tracciati più iconici delle Orobie, già utilizzato come teatro di allenamento da grandi campioni azzurri di sci. L’innevamento programmato ha consentito solo ora, alla società Belmont-Foppolo, di poter aprire la pista, dopo che la seggiovia – avuta in gestione lo scorso 17 dicembre dal Comune di Carona – ha superato i collaudi ministeriali. Il tracciato è ora in perfette condizioni e consente un parziale collegamento tra le piste di Foppolo, già aperte dal ponte dell’Immacolata (Quarta Baita e Montebello), e la Val Carisole (Carona) dove prossimamente saranno in funzione – a conclusione della manutenzione straordinaria – anche le seggiovie Conca Nevosa e Alpe Soliva (arroccamento da Carona). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

