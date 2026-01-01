Ferrari 308 | storia di un successo mondiale

La Ferrari 308, avviata nel dicembre 1975, rappresenta uno dei modelli più riconoscibili del marchio di Maranello. Dotata di un motore V8, ha conquistato il pubblico sia per le sue prestazioni che per il suo design. La sua presenza nella cultura pop, come nella serie «Magnum P.I.», ha contribuito a consolidarne il successo a livello internazionale, rendendola un’icona del mondo automobilistico.

Nel dicembre 1975 iniziò la produzione della 8 cilindri che divenne un'icona del marchio di Maranello, resa celebre anche dalla televisione quando fu usata da Tom Selleck nella serie «Magnum P.I.». Fu prodotta fino al 1985 anche in versione scoperta. L'articolo contiene una gallery fotografica.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ferrari «308»: storia di un successo mondiale Leggi anche: Leclerc, l’ossessione del Mondiale Così la Ferrari rischia di perderlo Leggi anche: Leclerc: "Ferrari seconda nel Mondiale Costruttori? Non è sufficiente" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Ferrari 308, la vera erede della Dino diventata un’icona pop; Ferrari 308: L’Icona dell’Automobilismo e la sua Affascinante Storia; Trova due Ferrari in un garage abbandonato: valgono una fortuna; Questa è passata alla storia come la Ferrari degli straccioni: la comprava chi voleva (ma non poteva) fare l'esibizionista benestante. Ferrari 308, la vera erede della Dino diventata un’icona pop - Parallelamente, dal 1980 Ferrari propose per il solo mercato italiano la 208 GTB e la 208 GTS, con motore V8 ridotto a 2,0 litri per ragioni fiscali. msn.com

Come sarebbe stata la Ferrari Purosangue ai tempi della 308 - design: la Ferrari Purosangue immaginata negli anni '80 tra richiami alla 288 GTO, influenze Pininfarina e il precedente Lamborghini LM002, tra rischi e opportunità ... msn.com

Ferrari nella storia alla 24 ore di Le Mans. E la rivincita di Kubica - Kubica, Hanson e Ye hanno così condotto una gara perfetta, sfruttando l’eccezionale potenziale della Hypercar di Maranello per inseguire un sogno divenuto realtà alla chiusura del 387° giro di gara, ... sport.sky.it

Dalla Simca alla Ferrari BB, passando per la copertina di Quattroruote, storia di un'icona di stile e libertà. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.