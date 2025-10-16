Leclerc l’ossessione del Mondiale Così la Ferrari rischia di perderlo

Diciassette anni senza vincere il titolo Mondiale, era il 2008 quando la Rossa si aggiudicava il titolo Costruttori di Formula 1, un anno prima Mika Hakkinen aveva firmato il trionfo di un pilota alla guida della Ferrari. Poi il buio, ma mai il buio totale come in questa stagione nella quale la Ferrari è riuscita nella non facile impresa di non vincere neanche un Gran Premio. A dire la verità non ci è andato neanche troppo vicina e uno dei dati che emerge da questo 2025 è la situazione dei piloti. Charles Leclerc e Lewis Hamilton non hanno mai avuto una macchina competitiva: il monegasco ha ottenuto qualche podio ma sempre lontano dai vincitori, mentre l’inglese ha dato l’impressione di non aver mai trovato il feeling con la macchina. 🔗 Leggi su Panorama.it

