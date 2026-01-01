Federica Brignone e il consiglio di Roda | fare solo le Olimpiadi salverebbe lo status di infortunata per i pettorali

Federica Brignone e il presidente Roda discutono delle strategie per mantenere il suo status di atleta in attività. Dopo Natale, Roda ha suggerito alla sciatrice di limitare le gare di gennaio, anche in vista delle Olimpiadi, per preservare la condizione fisica e i pettorali. Questa riflessione sottolinea l'importanza di un approccio equilibrato tra impegno agonistico e prevenzione degli infortuni, fondamentale per il percorso della campionessa italiana.

Flavio Roda, Presidente della FISI, aveva inviato un chiaro suggerimento a Federica Brignone s ubito dopo Natale, quando la Coppa del Mondo di sci alpino è sbarcata a Livigno: " Personalmente sconsiglierei di disputare gare a gennaio, perché per un'atleta del suo calibro non sarebbero particolarmente indicative. Parliamo di una campionessa che possiede già tutte le sensazioni necessarie. Potrebbe bastare svolgere uno o due ruoli da apripista, come immagino pianificato dai suoi tecnici, e poi giocarsi tutto al momento giusto. Ma sarà lei a doverlo sentire dentro: dovrà presentarsi ai Giochi con l'obiettivo di ottenere un grande risultato".

