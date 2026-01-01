Emergenza influenza e caos guardie mediche nel bacino di Jesi | la denuncia del consigliere regionale Michele Caporossi

Il sistema sanitario nel bacino di Jesi sta affrontando un’importante crisi legata all’emergenza influenzale, con segnalazioni di disorganizzazione e difficoltà nelle guardie mediche. La denuncia del consigliere regionale Michele Caporossi evidenzia problemi di comunicazione e gestione che complicano l’assistenza ai cittadini in un momento di elevata pressione sul servizio sanitario locale.

JESI – Nei giorni in cui il sistema sanitario regionale avrebbe dovuto farsi trovare pronto ad affrontare il picco influenzale, ampiamente previsto dagli esperti, nel bacino di Jesi si registrerebbe invece una situazione di grave disorganizzazione e carenza di comunicazione che sta mettendo in.

