Palazzine di via Tronto ancora nel caos tornano i balordi | la denuncia del consigliere Di Pillo FOTO
"Balordi e tossici" tornano nelle palazzine di via Tronto. Lo denuncia il capogruppo in Comune della lista "Pettinari Sindaco", Massimiliano Di Pillo, sottolineando che i senzatetto sono nuovamente entrati scavalcando il muro "per cui l'amministrazione ha speso montagne di soldi pubblici: lo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altre letture consigliate
SAN BENEDETTO DEL TRONTO Appartamento completamente ristrutturato e arredato, di mq 55 circa, sito al 6° piano con ascensore, in palazzina fronte mare, composto da soggiorno con terrazza abitabile con vista mare, cucina a vista, 2 camere (matrimoni - facebook.com Vai su Facebook
PESCARA: DI PILLO, “PALAZZINE VIA TRONTO ANCORA NEL CAOS, RIENTRATI TOSSICODIPENDENTI” - PESCARA – “Non sono serviti i 130mila euro di spesa per ridimensionare il cantiere ‘infinito’ e dissuadere i senzatetto che continuano a occupare le palazzine. abruzzoweb.it scrive
Palazzine di via Po delocalizzate: "Un belvedere e nuovi parcheggi. Un investimento da cinque milioni" - La realizzazione di un belvedere sulla città, sulle sponde del fiume Tronto e sul sottostante torrente Chiaro, ma anche nuovi parcheggi per la cittadinanza. Lo riporta ilrestodelcarlino.it