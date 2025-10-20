Palazzine di via Tronto ancora nel caos tornano i balordi | la denuncia del consigliere Di Pillo FOTO

Ilpescara.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Balordi e tossici" tornano nelle palazzine di via Tronto. Lo denuncia il capogruppo in Comune della lista "Pettinari Sindaco", Massimiliano Di Pillo, sottolineando che i senzatetto sono nuovamente entrati scavalcando il muro "per cui l'amministrazione ha speso montagne di soldi pubblici: lo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

PESCARA: DI PILLO, “PALAZZINE VIA TRONTO ANCORA NEL CAOS, RIENTRATI TOSSICODIPENDENTI” - PESCARA – “Non sono serviti i 130mila euro di spesa per ridimensionare il cantiere ‘infinito’ e dissuadere i senzatetto che continuano a occupare le palazzine. abruzzoweb.it scrive

Palazzine di via Po delocalizzate: "Un belvedere e nuovi parcheggi. Un investimento da cinque milioni" - La realizzazione di un belvedere sulla città, sulle sponde del fiume Tronto e sul sottostante torrente Chiaro, ma anche nuovi parcheggi per la cittadinanza. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Palazzine Via Tronto Caos