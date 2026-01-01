Il primo gennaio si apre con il consueto bilancio di incidenti legati ai botti di Capodanno, spesso coinvolgendo animali domestici. Nella notte, diversi cani sono stati soccorsi a Prato a causa dello stress e del panico generati dai fuochi d’artificio. È importante sensibilizzare sulla tutela degli animali durante le festività, adottando comportamenti responsabili per ridurre rischi e traumi.

Prato, 1 gennaio 2026 – Come ogni anno il primo gennaio si apre con un bilancio di vittime e feriti causati dall’esplosione dei botti durante i festeggiamenti notturni. Per gli animali, familiari e selvatici, i rumori improvvisi e le luci intermittenti provocano paura intensa, reazioni incontrollate e tentativi di fuga che possono avere esiti anche drammatici. Per far fronte a questa emergenza, l’Unità di Emergenza della Lav-Lega Anti Vivisezione è stata attiva dalla serata del 31 dicembre fino alla mattina di capodanno nelle città di Firenze, Prato e Lucca, offrendo supporto sul territorio e intervenendo per il soccorso di animali dispersi, avendo a disposizione due ambulanze veterinarie e altri mezzi privati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Emergenza animali e botti di Capodanno, sei cani soccorsi nella notte

Leggi anche: Animali terrorizzati dai botti di capodanno, volontari disponibili tutta la notte per il pronto intervento

Leggi anche: Irpinia sotto la tempesta: maxi emergenza maltempo e raffica di soccorsi nella notte

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Salviamo cani e gatti dai botti di Capodanno; Animali terrorizzati dai botti di capodanno, volontari disponibili tutta la notte per il pronto intervento; Botti di Capodanno, la Lav schiera l’Unità di emergenza: presidio notturno e soccorsi per gli animali; Capodanno, il Comune di Bergamo contro i botti: «Pericolosi, inquinano e causano problemi agli animali.

Emergenza animali e botti di Capodanno, sei cani soccorsi nella notte - Prato, 1 gennaio 2026 – Come ogni anno il primo gennaio si apre con un bilancio di vittime e feriti causati dall’esplosione dei botti durante i festeggiamenti notturni. lanazione.it