Emergenza animali e botti di Capodanno sei cani soccorsi nella notte
Il primo gennaio si apre con il consueto bilancio di incidenti legati ai botti di Capodanno, spesso coinvolgendo animali domestici. Nella notte, diversi cani sono stati soccorsi a Prato a causa dello stress e del panico generati dai fuochi d’artificio. È importante sensibilizzare sulla tutela degli animali durante le festività, adottando comportamenti responsabili per ridurre rischi e traumi.
Prato, 1 gennaio 2026 – Come ogni anno il primo gennaio si apre con un bilancio di vittime e feriti causati dall’esplosione dei botti durante i festeggiamenti notturni. Per gli animali, familiari e selvatici, i rumori improvvisi e le luci intermittenti provocano paura intensa, reazioni incontrollate e tentativi di fuga che possono avere esiti anche drammatici. Per far fronte a questa emergenza, l’Unità di Emergenza della Lav-Lega Anti Vivisezione è stata attiva dalla serata del 31 dicembre fino alla mattina di capodanno nelle città di Firenze, Prato e Lucca, offrendo supporto sul territorio e intervenendo per il soccorso di animali dispersi, avendo a disposizione due ambulanze veterinarie e altri mezzi privati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
