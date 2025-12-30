animali terrorizzati dai botti di capodanno volontari disponibili tutta la notte per il pronto intervento

A Firenze, il 30 dicembre 2025, si sottolinea l’importanza di tutelare gli animali durante la notte di Capodanno, spesso disturbata dai fuochi d’artificio. Sono disponibili volontari pronti a intervenire durante tutta la notte per aiutare gli animali spaventati. Questa iniziativa mira a garantire sicurezza e tranquillità ai nostri amici a quattro zampe, sensibilizzando sulla necessità di comportamenti rispettosi nei confronti degli animali durante le festività.

Firenze, 30 dicembre 2025 – Per molti è la notte più attesa dell’anno, quella in cui fare festa per salutare l’anno che si chiude e dare il benvenuto a quello che arriva. Per gli animali, invece, è la notte da incubo: i botti di capodanno mettono infatti a repentaglio la sicurezza e il benessere degli animali. E’ solo di pochi giorni fa il caso di Nero, il cane meticcio che da oltre sette anni viveva nel canile comunale “Parco degli Animali” di Firenze, morto a causa dello spavento provocato dall’esplosione di botti nei pressi della struttura. Il suo cuore non ha retto ai boati, nonostante le richieste preventive degli operatori del canile, i cartelli di avviso e l’appello al senso civico dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

