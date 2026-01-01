Ducati-Marquez l’annuncio è devastante | notizia terribile

Ducati e Marc Marquez hanno dominato il campionato MotoGP 2025, consolidando la loro posizione nel mondo delle corse. Tuttavia, le dinamiche dello sport sono in continua evoluzione e il 2026 potrebbe portare novità significative. In questo contesto, è importante seguire gli sviluppi per comprendere come si evolveranno le strategie e i protagonisti del motociclismo internazionale.

Ducati e Marc Marquez hanno monopolizzato il mondiale 2025 di MotoGP, ma nel 2026 e non solo tutto quanto può cambiare. Marc Marquez e la Ducati hanno agito da totali dominatori nel 2025. Nessun team, nessuna scuderia, nessun pilota ha potuto contrastare questa coppia veramente invincibile. Praticamente soltanto l'infortunio del fuoriclasse spagnolo ha impedito

