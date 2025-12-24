Marquez-Ducati decisione presa sul futuro | l’annuncio dello spagnolo

Il tema del rinnovo di Marc Marquez a lungo termine con Ducati Lenovo assilla già i tifosi. Sono preoccupati ma cosa pensa di fare lo spagnolo? Ecco le prime rivelazioni. Dopo una stagione con i fiocchi, Marc Marquez può andare in ferie soddisfatto – e dolorante per l’infortunio rimediato in Indonesia – con la testa . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Addio Marquez, Ducati disperata: c’è l’annuncio Leggi anche: Ultim’ora Bagnaia, cambia tutto sul futuro: annuncio bomba sulla Ducati La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. MotoGP | Márquez: “Quanto voglio restare in Ducati? Da uno a dieci, dico otto”; Tardozzi e il retroscena sull'arrivo di Marquez in Ducati: Gli dissi di cambiare; MotoGP | Marquez: Restare in Ducati da 0 a 10? Per me 8, ma devo capire tante cose; MotoGP 2025. Marc Márquez quanto è probabile il rinnovo con Ducati da 1 a 10: Otto, deciderò nelle prossime due settimane [VIDEO]. MotoGP | Marc Marquez sul rinnovo con Ducati: “Deciderò nelle prossime settimane” - Marc Marquez ha parlato del suo futuro, un futuro che sulla carta è ancora lontano, visto che c'è ancora il 2026 da disputare, ma che invece lui vede molto più vicino, visto che nel 2027 cambieranno t ... motograndprix.motorionline.com

Marc Marquez ha detto che il suo rinnovo con Ducati è a 8 su 10: sta preparando il ritorno del re alla Honda? Forse, a due condizioni però - Sono queste, al momento, le possibilità che Marc Marquez rinnovi il suo contratto con Ducati oltre il 2026, quando verosimilmente avrà vinto il suo 10° titolo in carri ... mowmag.com

Marquez: "Per tornare a vincere il titolo mi sono fatto rompere un braccio..." - Marc e la rinascita iridata a Borgo Panigale: "Qui sono uscito da un buco nero. msn.com

Marc Marquez è tornato in sella ad una moto, per la prima volta dopo l'infortunio alla spalla di Mandalika. #MemasGP #MGP #MotoGP #Motomondiale #MarcMarquez #Marquez #MarcMarquez93 #MM93 #Ducati #DucatiCorse - facebook.com facebook

Marc Marquez in pressing su Ducati: pronto un piano B @corsedimoto x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.