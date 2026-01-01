Drone ucraino su un hotel nel Kherson almeno 24 morti Attacchi russi su Lutsk e Odessa

Un attacco con drone nella regione di Kherson ha provocato almeno 24 vittime e oltre 50 feriti, colpendo un hotel e un bar. Contestualmente, sono stati segnalati altri attacchi russi a Lutsk e Odessa. La situazione rimane critica, con conseguenze significative per le aree coinvolte e le popolazioni locali.

Almeno 24 persone sono state uccise e oltre 50 sono rimaste ferite in un attacco con drone a un bar e un hotel nella regione di Kherson, ha dichiarato il governatore russo Vladimir Saldo. Lo scrive l'agenzia russa Tass. «Ieri sera, il nemico ha effettuato un attacco deliberato con drone su un luogo in cui i civili stavano festeggiando il Capodanno. Tre droni hanno attaccato un bar e un hotel nell'insediamento.

Media russi, drone ucraino su hotel nel Kherson, almeno 24 morti - Almeno 24 persone sono state uccise e oltre 50 sono rimaste ferite in un attacco con drone a un bar e un hotel nella regione di Kherson, ha dichiarato il governatore russo Vlad ... gazzettadiparma.it

Drone ucraino su un hotel nel Kherson, almeno 24 morti. Attacchi russi su Lutsk e Odessa - Almeno 24 persone sono state uccise e oltre 50 sono rimaste ferite in un attacco con drone a un bar e un hotel nella regione di Kherson, ha dichiarato il governatore russo Vladimir Saldo. gazzettadelsud.it

Il ministero della Difesa russo ha mostrato un drone ucraino abbattuto, utilizzato nel presunto attacco di Kiev alla residenza presidenziale russa nella regione di Novgorod. Le immagini diffuse dal ministero della Difesa, riporta Tass, mostrano il drone abbattuto - facebook.com facebook

Il ministero della difesa russo diffonde un video del drone ucraino, abbattuto, che avrebbe attaccato la residenza di #Putin. #Kiev: "Tutto falso". Raid su #Odessa, bambini tra i feriti. Al #Tg2Rai ore 13,00 #31dicembre x.com

