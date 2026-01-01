Drone ucraino su un hotel nel Kherson almeno 24 morti Attacchi russi su Lutsk e Odessa

Da feedpress.me 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attacco con drone nella regione di Kherson ha provocato almeno 24 vittime e oltre 50 feriti, colpendo un hotel e un bar. Contestualmente, sono stati segnalati altri attacchi russi a Lutsk e Odessa. La situazione rimane critica, con conseguenze significative per le aree coinvolte e le popolazioni locali.

Almeno 24 persone sono state uccise e oltre 50 sono rimaste ferite in un attacco con drone a un bar e un hotel nella regione di Kherson, ha dichiarato il governatore russo Vladimir Saldo. Lo scrive l’agenzia russa Tass. «Ieri sera, il nemico ha effettuato un attacco deliberato con drone su un luogo in cui i civili stavano festeggiando il Capodanno. Tre droni hanno attaccato un bar e un hotel nell’insediamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

drone ucraino su un hotel nel kherson almeno 24 morti attacchi russi su lutsk e odessa

© Feedpress.me - Drone ucraino su un hotel nel Kherson, almeno 24 morti. Attacchi russi su Lutsk e Odessa

Leggi anche: I media russi: «Drone ucraino su hotel nel Kherson,  24 morti». Zelensky: «Accordo pronto al 90% ma il 10% è cruciale» 

Leggi anche: Ucraina, attacchi russi su Kiev: almeno due morti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Media russi: “Attacco ucraino su un hotel nella festa di Capodanno, uccisi 24 civili nel Kherson”; Media russi, drone ucraino su hotel nel Kherson, almeno 24 morti; Drone ucraino su un hotel del Kherson: Ci sono 24 morti; Guerra Ucraina, media russi: drone su hotel nel Kherson, almeno 24 morti. LIVE.

drone ucraino hotel khersonGuerra Ucraina, drone ucraino su hotel nel Kherson: almeno 24 morti e 50 feriti. Mosca: «Stavano festeggiando il Capodanno» - Il ministero degli Esteri russo sul proprio canale Telegram ha diffuso un video in cui si mostrerebbero i ... ilmessaggero.it

drone ucraino hotel khersonMedia russi, drone ucraino su hotel nel Kherson, almeno 24 morti - Almeno 24 persone sono state uccise e oltre 50 sono rimaste ferite in un attacco con drone a un bar e un hotel nella regione di Kherson, ha dichiarato il governatore russo Vlad ... gazzettadiparma.it

drone ucraino hotel khersonDrone ucraino su un hotel nel Kherson, almeno 24 morti. Attacchi russi su Lutsk e Odessa - Almeno 24 persone sono state uccise e oltre 50 sono rimaste ferite in un attacco con drone a un bar e un hotel nella regione di Kherson, ha dichiarato il governatore russo Vladimir Saldo. gazzettadelsud.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.