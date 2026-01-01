I media russi | Drone ucraino su hotel nel Kherson 24 morti Zelensky | Accordo pronto al 90% ma il 10% è cruciale

Le recenti escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina hanno portato a nuovi attacchi con droni su Kherson, Lutsk e Odessa, causando vittime e blackout. Zelensky ha dichiarato che un accordo di pace è quasi raggiunto, con il 90% di intese, ma il restante 10% rimane determinante. Umerov ha annunciato un incontro con i partner internazionali previsto per il 3 gennaio, in un contesto di tensione e negoziati in evoluzione.

Droni russi su Lutsk, nuovo attacco e black out a Odessa. Umerov: «Prepariamo incontro con i partner Usa e Ue il 3 gennaio». I media russi: «Drone ucraino su hotel nel Kherson, 24 morti». Zelensky: «Accordo pronto al 90% ma il 10% è cruciale» Ucraina, due morti e sette feriti negli ultimi attacchi russi nel Kherson Soldati russi a cavallo, il drone ucraino colpisce Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin; Media russi, drone ucraino su hotel nel Kherson. Almeno 24 morti, 50 feriti; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Zelensky: «Accordo pronto al 90% ma il 10% è cruciale». Media russi: drone ucraino su hotel nel Kherson, almeno 24 morti; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Media russi: "Drone su hotel, almeno 24 morti". Nella notte attacchi a Odessa. Guerra, attacchi russi sull'Ucraina. Kiev lancia droni contro raffinerie Putin.

Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin.

La Russia mostra un drone "abbattuto nell'attacco alla residenza di Putin": Kiev nega - Witkoff: «Chiamata con Kiev, Londra, Berlino e Parigi su nuovi passi per un accordo».

È accaduto esattamente quanto predetto l'altro ieri: il Fatto Quotidiano di ieri lanciava in prima titolo analogo a quelli dei media russi dello stesso giorno. Di fatto una testata che partecipa del disordine informativo perseguito da Mosca.

Secondo media russi Putin chiede a Trump la consegna dell'intero territorio del Donbass e tratta con la parte americana per la gestione congiunta della centrale nucleare di Zaporizhia

