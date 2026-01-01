I media russi | Drone ucraino su hotel nel Kherson  24 morti Zelensky | Accordo pronto al 90% ma il 10% è cruciale 

Da xml2.corriere.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina hanno portato a nuovi attacchi con droni su Kherson, Lutsk e Odessa, causando vittime e blackout. Zelensky ha dichiarato che un accordo di pace è quasi raggiunto, con il 90% di intese, ma il restante 10% rimane determinante. Umerov ha annunciato un incontro con i partner internazionali previsto per il 3 gennaio, in un contesto di tensione e negoziati in evoluzione.

Droni russi su Lutsk, nuovo attacco e black out a Odessa. Umerov: «Prepariamo incontro con i partner Usa e Ue il 3 gennaio». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

i media russi drone ucraino su hotel nel kherson160 24 morti zelensky accordo pronto al 90 ma il 10160232 cruciale160

© Xml2.corriere.it - I media russi: «Drone ucraino su hotel nel Kherson,  24 morti». Zelensky: «Accordo pronto al 90% ma il 10% è cruciale» 

Leggi anche: Ucraina, due morti e sette feriti negli ultimi attacchi russi nel Kherson

Leggi anche: Soldati russi a cavallo, il drone ucraino colpisce

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin; Media russi, drone ucraino su hotel nel Kherson. Almeno 24 morti, 50 feriti; Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Zelensky: «Accordo pronto al 90% ma il 10% è cruciale». Media russi: drone ucraino su hotel nel Kherson, almeno 24 morti; Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Media russi: “Drone su hotel, almeno 24 morti”. Nella notte attacchi a Odessa.

media russi drone ucrainoGuerra, attacchi russi sull'Ucraina. Kiev lancia droni contro raffinerie Putin. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra, attacchi russi sull'Ucraina. tg24.sky.it

media russi drone ucrainoGuerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Mosca mostra immagine del drone contro la residenza di Putin. tg24.sky.it

media russi drone ucrainoLa Russia mostra un drone "abbattuto nell'attacco alla residenza di Putin": Kiev nega - Witkoff: «Chiamata con Kiev, Londra, Berlino e Parigi su nuovi passi per un accordo». lastampa.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.