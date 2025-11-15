Salvataggio di un setter a Torella dei Lombardi | Vigili del Fuoco in azione

Avellinotoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata odierna, 15 novembre 2025, una squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Montella è intervenuta in Contrada Acquavivola, nel territorio del Comune di Torella dei Lombardi, per il salvataggio di un cane da caccia di razza Setter.Cane da caccia bloccato in un cunicolo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

