Salvataggio di un setter a Torella dei Lombardi | Vigili del Fuoco in azione
Nella mattinata odierna, 15 novembre 2025, una squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Montella è intervenuta in Contrada Acquavivola, nel territorio del Comune di Torella dei Lombardi, per il salvataggio di un cane da caccia di razza Setter.Cane da caccia bloccato in un cunicolo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
