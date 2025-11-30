Careca vede quattro candidate al titolo. La Vecchia Signora è l’unica esclusa che non si può mai eliminare dalla lotta. Il trionfo arriverà da marzo. Careca, storico ex attaccante brasiliano del Napoli, ha analizzato il big match di stasera tra i partenopei e la Roma, in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Il match tra le due formazioni è la partita tra due candidate al titolo. Careca ha precisato che i campionati si vincono da marzo in poi, anche se i punti di oggi avranno un peso. L’analisi si è estesa alla lotta Scudetto. Careca ha individuato un quartetto di favorite: Inter e Milan, oltre a Napoli e Roma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Careca non ha dubbi sulla lotta allo scudetto: «Ce ne sono 4 che lo contenderanno». Poi il commento sulla Juve di Spalletti