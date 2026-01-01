Concorso pubblico per 75 posti alla Sapienza | domande entro il 27 gennaio

Sapienza Università di Roma ha aperto un concorso pubblico per l’assunzione di 75 posti di personale, suddivisi tra l’Area Collaboratori e l’Area Funzionari. La procedura, gestita dalla Commissione RIPAM, prevede la presentazione delle domande entro il 27 gennaio. Questa opportunità offre possibilità di inserimento stabile all’interno dell’Ateneo, contribuendo allo sviluppo delle strutture universitarie.

Sapienza Università di Roma ha pubblicato un bando per l’assunzione di 75 unità di personale. La procedura concorsuale, gestita dalla Commissione RIPAM, è finalizzata all’inserimento nei ruoli dell’Ateneo, con profili suddivisi tra l’Area Collaboratori e l’Area Funzionari. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Concorso per 3.997 assistenti in diverse Amministrazioni Pubbliche: domande entro il 27 gennaio Leggi anche: Trento, concorso per docenti di sostegno a tempo indeterminato: 210 posti a bando, domande entro il 5 gennaio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Concorso RIPAM Sapienza Roma: 75 posti per collaboratori e funzionari; Concorso Unico RIPAM Laureati 2026: 1340 Posti per Funzionari ed Elevate Professionalità; Concorsi diplomati Pubblica Amministrazione 2026: più di 7300 posti banditi, occasione unica per entrare nella PA; Università La Sapienza: concorsi per 99 assunzioni. Bandi per diplomati e laureati. Concorso Università La Sapienza di Roma: bando 2025 per 75 posti di diplomati e laureati - Concorso Università La Sapienza di Roma, bando 2025 per 75 posti di diplomati e laureati: requisiti e come candidarsi ... lettera43.it

Maxi concorso RIPAM 2025: 3.997 posti per diplomati - Pubblicato il bando RIPAM 2025: assunzioni a tempo indeterminato di assistenti amministrativi, economici, informatici. fiscoetasse.com

Concorso RIPAM 3997 posti: requisiti, sedi, prove, punteggi e posti per regione - Se negli ultimi giorni ti è comparso ovunque “concorso RIPAM 3997 posti”, non è la solita voce di corridoio: il bando c’è, è lungo, ed è pieno di dettagli che tanti stanno ignorando (poi si ritrovano ... alphabetcity.it

Il Comune di Todi ha indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto – Area Operatore esperto – profilo professionale operatore esperto tecnico – a tempo indeterminato e orario pieno. Nel sito istituzionale del Comune di Todi è pubblicat - facebook.com facebook

Concorso pubblico per esami per 1 posto di ingegnere/a settore tecnico con contratto a tempo indeterminato (9a q.f.) con rapporto di lavoro a tempo pieno (38 h/sett.) Scadenza: 28 gennaio 2026 comune.bolzano.bz.it/Novita/Avvisi/… #lavoro #bolzano x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.