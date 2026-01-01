Concerto Capodanno 2026 Michele Mariotti conquista la Fenice Protesta contro Beatrice Venezi

Il Concerto di Capodanno 2026, trasmesso in diretta da RaiUno dal Teatro La Fenice di Venezia, ha visto Michele Mariotti dirigere con successo, offrendo un momento di musica e tradizione. Durante l'evento, si sono verificati anche momenti di protesta contro Beatrice Venezi, suscitando discussioni tra il pubblico e gli spettatori. Un inizio d’anno che ha unito emozioni e polemiche in un contesto di grande rilevanza culturale.

Pesaro, 1 gennaio 2026 – Momenti di grande emozione hanno salutato l’arrivo del nuovo anno. Il Concerto di Capodanno in Eurovisione trasmesso oggi in diretta da RaiUno dal Teatro La Fenice di Venezia, è stato un momento di grande televisione e la maniera migliore per iniziare il 2026. La direzione di Michele Mariotti ha regalato al tradizionale concerto momenti di rara intensità interpretativa. Una prova magistrale dell’Orchestra del teatro veneziano e anche del coro e dei due solisti: il soprano Rosa Feola e il tenore Jonathan Tetelman. La protesta contro Beatrice Venezi. Un concerto che, oltre alla musica, ha visto in scena anche la protesta silenziosa e simbolica di lavoratrici e lavoratori contro la nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del teatro lagunare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concerto Capodanno 2026, Michele Mariotti conquista la Fenice. Protesta contro Beatrice Venezi Leggi anche: Una spilla contro Beatrice Venezi, la protesta degli orchestrali del Teatro La Fenice al concerto di Capodanno. Brugnaro: «Voglio vederla suonare» Leggi anche: Torna la protesta alla Fenice. Volantini contro Beatrice Venezi alla prima della stagione lirica La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Venezia, Teatro La Fenice – Concerto di Capodanno 2026 diretto da Michele Mariotti; Venezia, Teatro La Fenice: Concerto di Capodanno diretto da Michele Mariotti; Dove vedere e ascoltare il Concerto di Capodanno di Venezia: il programma nel dettaglio; Concerti di Capodanno alla Fenice, programma tutto italiano. Gli orchestrali con una spilla contro Venezi. Concerto Capodanno 2026, Teatro La Fenice Venezia/ Diretta video Rai 1: Michele Mariotti dirige l’orchestra - Concerto Capodanno 2026 dal Teatro La Fenice di Venezia va in onda su Rai 1 oggi 1 gennaio: la scaletta e la diretta streaming dell'evento ... ilsussidiario.net Michele Mariotti direttore d’orchestra del Capodanno di Venezia 2026: opera e orari per seguire il concerto - Il direttore d'orchestra Michele Mariotti dirige oggi, giovedì 1 gennaio 2026, il concerto di Capodanno 2026 di Venezia, al Teatro La Fenice ... fanpage.it

