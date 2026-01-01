Come 13 anni fa Strage di Capodanno quel precedente che fa rabbrividire | Anche lì fu così

La notte di Capodanno a Crans-Montana, un tempo simbolo di festa e svago, è tristemente ricordata per un evento che ancora suscita sgomento: la strage di 13 anni fa. Quel precedente rappresenta una pagina difficile della storia, ricordando come anche momenti di gioia possano essere improvvisamente segnati da tragedie. È importante riflettere su quanto accaduto per comprendere meglio le implicazioni di quegli eventi e la loro memoria.

La notte di San Silvestro a Crans-Montana doveva essere il culmine di una stagione invernale sfavillante, un momento di gioia collettiva immerso nella cornice innevata delle Alpi svizzere. Invece, il destino ha riservato un epilogo agghiacciante che ha scosso profondamente l'opinione pubblica mondiale. Il bar-discoteca Le Constellation, uno dei punti di riferimento della vita notturna locale, è diventato il teatro di una catastrofe di proporzioni immani. Quello che era iniziato come un brindisi al nuovo anno si è trasformato in pochi istanti in una trappola mortale, dove il calore estremo e le esalazioni tossiche hanno preso il sopravvento sulla musica e sulle risate.

