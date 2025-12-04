Ennesimo scandalo di corruzione in Ue | così ricordo che vent’anni fa mi fu giurata vendetta perenne

Mentre imperversano venti di guerra così spaventosi e inquietanti sul nostro vecchio continente, si riaffacciano impetuosi vecchi vizi, mai tramontati, della politica e delle istituzioni della nostra Europa. Il governo ucraino guidata da Zelensky, a cui non affiderei in consegna – come stanno facendo i governi occidentali – il destino delle vite dei nostri figli, è travolto da corruzioni gigantesche che evidenziano che fine stanno facendo i soldi che sottraiamo ai diritti e ai bisogni della nostra gente per alimentare guerre, traffici di armi, corruzioni e organizzazioni criminali. In queste ultime ore uno scandalo giudiziario sull’utilizzo indebito e per fini non pubblici di fondi europei travolge, con un provvedimento di fermo, un’esponente apicale della vita politica ed istituzionale italiana ed europea: Federica Mogherini, donna di punta del centrosinistra italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

