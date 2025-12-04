Ennesimo scandalo di corruzione in Ue | così ricordo che vent’anni fa mi fu giurata vendetta perenne
Mentre imperversano venti di guerra così spaventosi e inquietanti sul nostro vecchio continente, si riaffacciano impetuosi vecchi vizi, mai tramontati, della politica e delle istituzioni della nostra Europa. Il governo ucraino guidata da Zelensky, a cui non affiderei in consegna – come stanno facendo i governi occidentali – il destino delle vite dei nostri figli, è travolto da corruzioni gigantesche che evidenziano che fine stanno facendo i soldi che sottraiamo ai diritti e ai bisogni della nostra gente per alimentare guerre, traffici di armi, corruzioni e organizzazioni criminali. In queste ultime ore uno scandalo giudiziario sull’utilizzo indebito e per fini non pubblici di fondi europei travolge, con un provvedimento di fermo, un’esponente apicale della vita politica ed istituzionale italiana ed europea: Federica Mogherini, donna di punta del centrosinistra italiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche questi approfondimenti
Siamo di fronte all’ennesimo euro-scandalo targato sinistra. Federica Mogherini, ex Ministro del Partito Democratico ed ex Alto Rappresentante UE, è stata fermata in Belgio nell’ambito di un’indagine legata a un presunto uso improprio di fondi europei, con l’a Vai su X
#Milan - #Lazio, ennesimo #scandalo #arbitrale. Hanno ucciso il #calcio #italiano! - #sportpress24 Ci dicono, lo pubblicizzano che la "Pirateria uccide il calcio", è no... il calcio è bello che morto, ma non è stata la pirateria; siete stati voi... - facebook.com Vai su Facebook
L'attacco dalla Russia dopo il nuovo scandalo UE: "Milioni di euro fluiscono attraverso canali corrotti" - Corruzione e favoritismi tra i vertici della diplomazia europea: l’indagine su Mogherini scuote l’UE e provoca l’attacco di Mosca con Maria Zakharova. Lo riporta notizie.it
Scandalo nella diplomazia Ue, fermati Mogherini e Sannino - Abbastanza forti da far scattare un'operazione che colpisce il cuore della diplomazia comunitaria, portando nella rete della giustizia tre italiani: l'ex Alta rappresentante dell'Ue, Federica ... Scrive ansa.it
Nuovo scandalo Ue, parte il fango dal Cremlino: «Dal Covid all’Ucraina, soldi da canali corrotti su tutto: e fanno la morale agli altri» - Puntuale arriva il commento velenoso della portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, dopo il fermo di Federica Mogherini. Da msn.com
Corruzione, l’Ue avverte l’Ucraina: “Lo scandalo vi danneggia la reputazione”. E Zelensky sanziona il suo sodale indagato - Dopo le dimissioni del ministro della giustizia e dell'energia, anche Bruxelles chiede interventi al governo di Kiev ... ilfattoquotidiano.it scrive
Frode al Collegio d’Europa, fermati in Belgio l’ex Alto rappresentante Mogherini e l’ambasciatore Sannino. L’accusa: avrebbero pilotato bandi comunitari - Fermata in Belgio Mogherini, ex Alto rappresentante Ue accusata di aver pilotato fondi comunitari verso il collegio che dirige ... Da lanotiziagiornale.it
Lo scandalo corruzione che fa tremare Zelensky: le tangenti del 15%, le ville alle porte di Kiev, i bagni placcati oro. Ecco perché è un caso che può «decidere» la guerra - L'Agenzia nazionale anticorruzione ucraina indaga su uno scandalo da decine di milioni di euro che avrebbe portato politici e imprenditori a lucrare sui contratti dell'agenzia per l'energia nucleare. Secondo msn.com